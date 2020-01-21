Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 14,80 15,08 -1,86 Migros Ticaret 26,22 26,64 -1,58 Bim Mağazalar 48,64 49,34 -1,42 Koç Holding 21,24 21,50 -1,21 Zorlu Enerji 1,65 1,67 -1,20 Kerevitaş Gıda 3,39 3,43 -1,17 Coca Cola İçecek 43,24 43,70 -1,05 Trakya Cam 3,55 3,58 -0,84 Anadolu Efes 25,46 25,66 -0,78 Net Holding 2,60 2,62 -0,76 Türk Telekom 7,88 7,94 -0,76 Netaş Telekom. 14,48 14,59 -0,75 Sasa Polyester 8,00 8,06 -0,74 Pegasus 74,85 75,40 -0,73 Gübre Fabrik. 8,53 8,59 -0,70 İpek Doğal Enerji 8,84 8,90 -0,67 Anadolu Cam 4,64 4,67 -0,64 Turcas Petrol 3,20 3,22 -0,62 Aksigorta 6,73 6,77 -0,59 Şişe Cam 5,38 5,41 -0,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)