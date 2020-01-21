Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|14,80
|15,08
|-1,86
|Migros Ticaret
|26,22
|26,64
|-1,58
|Bim Mağazalar
|48,64
|49,34
|-1,42
|Koç Holding
|21,24
|21,50
|-1,21
|Zorlu Enerji
|1,65
|1,67
|-1,20
|Kerevitaş Gıda
|3,39
|3,43
|-1,17
|Coca Cola İçecek
|43,24
|43,70
|-1,05
|Trakya Cam
|3,55
|3,58
|-0,84
|Anadolu Efes
|25,46
|25,66
|-0,78
|Net Holding
|2,60
|2,62
|-0,76
|Türk Telekom
|7,88
|7,94
|-0,76
|Netaş Telekom.
|14,48
|14,59
|-0,75
|Sasa Polyester
|8,00
|8,06
|-0,74
|Pegasus
|74,85
|75,40
|-0,73
|Gübre Fabrik.
|8,53
|8,59
|-0,70
|İpek Doğal Enerji
|8,84
|8,90
|-0,67
|Anadolu Cam
|4,64
|4,67
|-0,64
|Turcas Petrol
|3,20
|3,22
|-0,62
|Aksigorta
|6,73
|6,77
|-0,59
|Şişe Cam
|5,38
|5,41
|-0,55