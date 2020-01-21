Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Türk Hava...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Hava Yolları14,8015,08-1,86
Migros Ticaret26,2226,64-1,58
Bim Mağazalar48,6449,34-1,42
Koç Holding21,2421,50-1,21
Zorlu Enerji1,651,67-1,20
Kerevitaş Gıda3,393,43-1,17
Coca Cola İçecek43,2443,70-1,05
Trakya Cam3,553,58-0,84
Anadolu Efes25,4625,66-0,78
Net Holding2,602,62-0,76
Türk Telekom7,887,94-0,76
Netaş Telekom.14,4814,59-0,75
Sasa Polyester8,008,06-0,74
Pegasus74,8575,40-0,73
Gübre Fabrik.8,538,59-0,70
İpek Doğal Enerji8,848,90-0,67
Anadolu Cam4,644,67-0,64
Turcas Petrol3,203,22-0,62
Aksigorta6,736,77-0,59
Şişe Cam5,385,41-0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:06 Kaynak: AA
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