Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 76,75 78,20 -1,85 Migros Ticaret 25,90 26,34 -1,67 Bim Mağazalar 49,18 50,00 -1,64 Kardemir (D) 3,08 3,13 -1,60 GSD Holding 1,89 1,92 -1,56 Çimsa 9,49 9,64 -1,56 Anadolu Grubu Holding 20,56 20,84 -1,34 Kerevitaş Gıda 3,35 3,39 -1,18 Hektaş 10,13 10,25 -1,17 Aygaz 14,08 14,24 -1,12 Karel Elektronik 17,25 17,44 -1,09 Odaş Elektrik 1,92 1,94 -1,03 Bizim Mağazaları 11,80 11,92 -1,01 Tümosan Motor ve Traktör 7,07 7,14 -0,98 Çelebi 104,20 105,20 -0,95 Türk Traktör 59,25 59,75 -0,84 Eczacıbaşı Yatırım 10,99 11,08 -0,81 Ereğli Demir Çelik 9,78 9,86 -0,81 Aksa Enerji 4,13 4,16 -0,72 Eczacıbaşı İlaç 4,19 4,22 -0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)