Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 17,57 18,01 -2,44 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 17,57 18,01 -2,44
Doğuş Otomotiv 12,38 12,67 -2,29
Şekerbank 1,41 1,44 -2,08
Aksigorta 6,69 6,83 -2,05
Aygaz 13,69 13,97 -2,00
Turkcell 14,43 14,72 -1,97
Türk Traktör 57,30 58,45 -1,97
Odaş Elektrik 2,01 2,05 -1,95
Sasa Polyester 8,15 8,31 -1,93
Ford Otosan 74,30 75,60 -1,72
Bim Mağazalar 50,50 51,35 -1,66
Akbank 8,66 8,80 -1,59
Arçelik 21,58 21,92 -1,55
Tofaş Oto. Fab. 27,68 28,10 -1,49
Ereğli Demir Çelik 9,59 9,73 -1,44
Brisa 9,31 9,44 -1,38
Sabancı Holding 10,26 10,40 -1,35
Koç Holding 20,78 21,06 -1,33
Anadolu Efes 26,00 26,34 -1,29
Migros Ticaret 25,18 25,50 -1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Şekerbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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