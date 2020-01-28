Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,94
|2,00
|-3,00
|Tofaş Oto. Fab.
|27,38
|27,94
|-2,00
|TAV Havalimanları
|26,78
|27,26
|-1,76
|Çelebi
|100,50
|102,20
|-1,66
|İndeks Bilgisayar
|13,13
|13,35
|-1,65
|Mavi Giyim
|58,10
|59,00
|-1,53
|Netaş Telekom.
|16,29
|16,53
|-1,45
|Arçelik
|21,34
|21,64
|-1,39
|Bizim Mağazaları
|12,00
|12,15
|-1,23
|Karel Elektronik
|18,92
|19,15
|-1,20
|Aksigorta
|6,60
|6,68
|-1,20
|Net Holding
|2,54
|2,57
|-1,17
|GSD Holding
|1,70
|1,72
|-1,16
|Turkcell
|13,93
|14,09
|-1,14
|Anadolu Efes
|25,50
|25,78
|-1,09
|Tüpraş
|114,60
|115,80
|-1,04
|Türk Telekom
|7,83
|7,91
|-1,01
|Vestel
|13,88
|14,02
|-1,00
|Pegasus
|70,45
|71,15
|-0,98
|Bim Mağazalar
|48,74
|49,20
|-0,93