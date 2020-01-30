Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Logo Yazılım
|62,95
|65,50
|-3,89
|Karel Elektronik
|17,37
|18,04
|-3,71
|Bizim Mağazaları
|11,17
|11,55
|-3,29
|Net Holding
|2,41
|2,49
|-3,21
|Bursa Çimento
|6,55
|6,76
|-3,11
|İş Y. Men. Değ.
|4,84
|4,99
|-3,01
|Şok Marketler
|10,79
|11,12
|-2,97
|Çimsa
|9,95
|10,25
|-2,93
|Netaş Telekom.
|14,60
|15,03
|-2,86
|GSD Holding
|1,58
|1,62
|-2,47
|Ford Otosan
|74,40
|76,20
|-2,36
|Pegasus
|68,05
|69,55
|-2,16
|Kartonsan
|460,00
|470,10
|-2,15
|Kerevitaş Gıda
|3,28
|3,35
|-2,09
|Batı Çimento
|3,84
|3,92
|-2,04
|Çelebi
|100,40
|102,40
|-1,95
|Odaş Elektrik
|2,09
|2,13
|-1,88
|Albaraka Türk
|1,69
|1,72
|-1,74
|Migros Ticaret
|24,86
|25,30
|-1,74
|Enerjisa Enerji
|8,00
|8,14
|-1,72