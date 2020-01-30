Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 62,95 65,50 -3,89...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 62,95 65,50 -3,89
Karel Elektronik 17,37 18,04 -3,71
Bizim Mağazaları 11,17 11,55 -3,29
Net Holding 2,41 2,49 -3,21
Bursa Çimento 6,55 6,76 -3,11
İş Y. Men. Değ. 4,84 4,99 -3,01
Şok Marketler 10,79 11,12 -2,97
Çimsa 9,95 10,25 -2,93
Netaş Telekom. 14,60 15,03 -2,86
GSD Holding 1,58 1,62 -2,47
Ford Otosan 74,40 76,20 -2,36
Pegasus 68,05 69,55 -2,16
Kartonsan 460,00 470,10 -2,15
Kerevitaş Gıda 3,28 3,35 -2,09
Batı Çimento 3,84 3,92 -2,04
Çelebi 100,40 102,40 -1,95
Odaş Elektrik 2,09 2,13 -1,88
Albaraka Türk 1,69 1,72 -1,74
Migros Ticaret 24,86 25,30 -1,74
Enerjisa Enerji 8,00 8,14 -1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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