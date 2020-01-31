Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab.

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab. 26,36 27,08 -2,66
Aksigorta 6,67 6,84 -2,49
Koç Holding 19,64 20,14 -2,48
Bim Mağazalar 48,82 49,74 -1,85
Pegasus 67,55 68,70 -1,67
Ford Otosan 74,10 75,35 -1,66
Good-Year 4,79 4,87 -1,64
Doğuş Otomotiv 12,11 12,28 -1,38
MLP Sağlık 17,40 17,64 -1,36
Turkcell 14,06 14,25 -1,33
Türk Telekom 7,94 8,04 -1,24
Kartonsan 452,00 457,50 -1,20
Anadolu Efes 24,44 24,72 -1,13
Sabancı Holding 9,85 9,96 -1,10
Ülker Bisküvi 23,54 23,80 -1,09
Garanti Bankası 11,98 12,10 -0,99
Yapı ve Kredi Bank. 3,00 3,03 -0,99
TAV Havalimanları 26,70 26,96 -0,96
Tüpraş 114,30 115,30 -0,87
Arçelik 21,10 21,28 -0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tofaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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