Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,42...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şok Marketler 10,42 10,80 -3,52
Anadolu Grubu Holding 19,64 20,02 -1,90
Otokar 159,40 162,30 -1,79
Soda Sanayii 6,54 6,65 -1,65
Anadolu Cam 4,67 4,74 -1,48
TAV Havalimanları 26,86 27,24 -1,40
Ereğli Demir Çelik 9,20 9,33 -1,39
Migros Ticaret 24,90 25,20 -1,19
İş GMYO 1,86 1,88 -1,06
Enka İnşaat 6,98 7,05 -0,99
Tofaş Oto. Fab. 26,16 26,40 -0,91
Erbosan 25,20 25,40 -0,79
Şekerbank 1,38 1,39 -0,72
Kardemir (D) 2,80 2,82 -0,71
Koza Altın 79,60 80,15 -0,69
Yapı ve Kredi Bank. 2,95 2,97 -0,67
Garanti Bankası 11,82 11,90 -0,67
Türk Traktör 59,95 60,30 -0,58
Tüpraş 112,00 112,60 -0,53
Sabancı Holding 9,70 9,75 -0,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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