Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,64 1,67 -1,80 Trakya...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,64 1,67 -1,80
Trakya Cam 4,01 4,08 -1,72
Aksigorta 6,85 6,96 -1,58
Enerjisa Enerji 8,38 8,49 -1,30
İndeks Bilgisayar 13,43 13,59 -1,18
Yataş 8,80 8,90 -1,12
Petkim 4,20 4,24 -0,94
Anadolu Cam 4,36 4,40 -0,91
Coca Cola İçecek 46,02 46,44 -0,90
Şişe Cam 5,57 5,62 -0,89
Tat Gıda 7,54 7,59 -0,66
Bim Mağazalar 49,08 49,38 -0,61
İş GMYO 1,92 1,93 -0,52
Hektaş 10,46 10,51 -0,48
T. Halk Bankası 7,38 7,41 -0,40
Borusan Mannesmann 12,89 12,94 -0,39
Anadolu Grubu Holding 19,60 19,66 -0,31
Ege Endüstri 710,40 712,30 -0,27
Türk Telekom 8,09 8,11 -0,25
Çelebi 102,60 102,80 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Trakya Cam, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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