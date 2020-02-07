Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 70,20 71,75 -2,16 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 70,20 71,75 -2,16
Logo Yazılım 68,80 70,00 -1,71
Sabancı Holding 10,21 10,38 -1,64
Karsan Otomotiv 1,84 1,87 -1,60
Gözde Girişim 5,24 5,32 -1,50
TAV Havalimanları 27,38 27,68 -1,08
Anadolu Grubu Holding 19,29 19,50 -1,08
Anadolu Cam 4,34 4,38 -0,91
Akbank 8,57 8,64 -0,81
Türk Hava Yolları 14,63 14,74 -0,75
Vakıflar Bankası 6,69 6,74 -0,74
Aksigorta 6,77 6,82 -0,73
Garanti Bankası 12,19 12,27 -0,65
Ereğli Demir Çelik 9,32 9,38 -0,64
Coca Cola İçecek 45,52 45,80 -0,61
Emlak Konut GMYO 1,71 1,72 -0,58
Tofaş Oto. Fab. 26,66 26,80 -0,52
Enerjisa Enerji 8,33 8,37 -0,48
Petkim 4,17 4,19 -0,48
Aksa Enerji 4,27 4,29 -0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:13 Kaynak: AA
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