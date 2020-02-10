Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|67,55
|68,90
|-1,96
|Koç Holding
|19,81
|20,20
|-1,93
|Aksigorta
|6,62
|6,75
|-1,93
|Tekfen Holding
|18,79
|19,14
|-1,83
|Anadolu Efes
|25,24
|25,70
|-1,79
|Turkcell
|14,19
|14,40
|-1,46
|Anadolu Hayat Emek.
|7,74
|7,85
|-1,40
|Bizim Mağazaları
|11,15
|11,30
|-1,33
|Şok Marketler
|10,20
|10,33
|-1,26
|Arçelik
|21,24
|21,50
|-1,21
|Enerjisa Enerji
|8,24
|8,34
|-1,20
|Trakya Cam
|3,90
|3,94
|-1,02
|Deva Holding
|11,27
|11,38
|-0,97
|Vakıflar Bankası
|6,54
|6,60
|-0,91
|Migros Ticaret
|26,42
|26,66
|-0,90
|Halkbank
|7,07
|7,13
|-0,84
|Ford Otosan
|73,70
|74,30
|-0,81
|MLP Sağlık
|18,45
|18,60
|-0,81
|Coca Cola İçecek
|45,30
|45,64
|-0,74
|Enka İnşaat
|6,77
|6,82
|-0,73