Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 67,55 68,90 -1,96 Koç Holding 19,81 20,20 -1,93 Aksigorta 6,62 6,75 -1,93 Tekfen Holding 18,79 19,14 -1,83 Anadolu Efes 25,24 25,70 -1,79 Turkcell 14,19 14,40 -1,46 Anadolu Hayat Emek. 7,74 7,85 -1,40 Bizim Mağazaları 11,15 11,30 -1,33 Şok Marketler 10,20 10,33 -1,26 Arçelik 21,24 21,50 -1,21 Enerjisa Enerji 8,24 8,34 -1,20 Trakya Cam 3,90 3,94 -1,02 Deva Holding 11,27 11,38 -0,97 Vakıflar Bankası 6,54 6,60 -0,91 Migros Ticaret 26,42 26,66 -0,90 Halkbank 7,07 7,13 -0,84 Ford Otosan 73,70 74,30 -0,81 MLP Sağlık 18,45 18,60 -0,81 Coca Cola İçecek 45,30 45,64 -0,74 Enka İnşaat 6,77 6,82 -0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)