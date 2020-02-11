Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 8,65 9,25 -6,49 Yapı...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 8,65 9,25 -6,49
Yapı ve Kredi Bank. 2,99 3,13 -4,47
Bursa Çimento 4,81 5,00 -3,80
Kartonsan 461,70 478,80 -3,57
Yataş 8,77 9,06 -3,20
Anadolu Hayat Emek. 7,53 7,76 -2,96
Türk Traktör 58,05 59,70 -2,76
Bizim Mağazaları 10,51 10,80 -2,69
Vakıflar Bankası 6,19 6,34 -2,37
MLP Sağlık 17,37 17,77 -2,25
Ülker Bisküvi 22,78 23,30 -2,23
Şok Marketler 9,70 9,91 -2,12
Garanti Bankası 11,54 11,78 -2,04
Doğuş Otomotiv 11,72 11,95 -1,92
Aksigorta 6,39 6,51 -1,84
Arçelik 20,52 20,90 -1,82
Enka İnşaat 6,49 6,61 -1,82
Albaraka Türk 1,63 1,66 -1,81
Klimasan Klima 20,54 20,90 -1,72
Tekfen Holding 18,00 18,30 -1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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