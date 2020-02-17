Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Erbosan 24,98 27,48 -9,10 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Erbosan 24,98 27,48 -9,10
Karel Elektronik 17,26 18,30 -5,68
Aksa 8,27 8,60 -3,84
İş GMYO 2,09 2,15 -2,79
Karsan Otomotiv 1,94 1,97 -1,52
Çemtaş 8,06 8,15 -1,10
Anadolu Hayat Emek. 7,61 7,69 -1,04
Coca Cola İçecek 45,50 45,90 -0,87
Yataş 8,94 9,00 -0,67
Vakıflar Bankası 6,51 6,55 -0,61
Alarko GMYO 93,50 94,05 -0,58
Anadolu Cam 4,07 4,09 -0,49
Koç Holding 19,87 19,95 -0,40
MLP Sağlık 17,48 17,55 -0,40
Tat Gıda 7,52 7,55 -0,40
Ege Endüstri 701,20 703,90 -0,38
İş Y. Men. Değ. 5,27 5,29 -0,38
Alkim Kimya 47,92 48,08 -0,33
Tofaş Oto. Fab. 27,60 27,66 -0,22
Adana Çimento (A) 9,96 9,98 -0,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Erbosan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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