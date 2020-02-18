Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,67 1,73 -3,47 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 1,67 1,73 -3,47
İndeks Bilgisayar 12,65 13,09 -3,36
Deva Holding 10,96 11,34 -3,35
Karel Elektronik 16,65 17,20 -3,20
Tümosan Motor ve Traktör 7,30 7,54 -3,18
Erbosan 23,84 24,56 -2,93
Aksa Enerji 4,05 4,17 -2,88
MLP Sağlık 16,88 17,30 -2,43
Aksa 7,91 8,10 -2,35
Batı Çimento 3,75 3,83 -2,09
Pegasus 70,45 71,95 -2,08
Çemtaş 7,89 8,05 -1,99
Migros Ticaret 25,10 25,60 -1,95
Good-Year 5,04 5,14 -1,95
Yapı ve Kredi Bank. 2,79 2,84 -1,76
Türk Hava Yolları 15,03 15,29 -1,70
Petkim 4,09 4,16 -1,68
İş Fin.Kir. 4,14 4,21 -1,66
Gözde Girişim 4,77 4,85 -1,65
Ford Otosan 78,70 80,00 -1,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Zorlu Grubu, İndeks, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Amazon'un CEO'su Bezos'tan iklim değişikliğiyle mücadeleye 10 milyar dolar bağış sözü
Çin'den 696 ABD ürünü için gümrük vergisi muafiyeti Rum basını: ABD casus uçakları, Yavuz sondaj gemisini gözlüyor Tunç Soyer: Çiğli tramvayı projesi için Ulaştırma Bakanı ve AK Partili Hamza Dağ'a teşekkür ederim

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 21:49:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]