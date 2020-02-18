Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,67
|1,73
|-3,47
|İndeks Bilgisayar
|12,65
|13,09
|-3,36
|Deva Holding
|10,96
|11,34
|-3,35
|Karel Elektronik
|16,65
|17,20
|-3,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,30
|7,54
|-3,18
|Erbosan
|23,84
|24,56
|-2,93
|Aksa Enerji
|4,05
|4,17
|-2,88
|MLP Sağlık
|16,88
|17,30
|-2,43
|Aksa
|7,91
|8,10
|-2,35
|Batı Çimento
|3,75
|3,83
|-2,09
|Pegasus
|70,45
|71,95
|-2,08
|Çemtaş
|7,89
|8,05
|-1,99
|Migros Ticaret
|25,10
|25,60
|-1,95
|Good-Year
|5,04
|5,14
|-1,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,79
|2,84
|-1,76
|Türk Hava Yolları
|15,03
|15,29
|-1,70
|Petkim
|4,09
|4,16
|-1,68
|İş Fin.Kir.
|4,14
|4,21
|-1,66
|Gözde Girişim
|4,77
|4,85
|-1,65
|Ford Otosan
|78,70
|80,00
|-1,62