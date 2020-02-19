Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 67,20 69,95 -3,93 İndeks Bilgisayar 12,15 12,59 -3,49 Alkim Kimya 46,32 47,48 -2,44 Alarko Holding 5,99 6,13 -2,28 Otokar 165,00 168,50 -2,08 Bursa Çimento 4,26 4,35 -2,07 Karel Elektronik 16,16 16,49 -2,00 Aksa Enerji 3,94 4,02 -1,99 Hektaş 10,58 10,79 -1,95 Gözde Girişim 4,57 4,66 -1,93 Halk GMYO 1,54 1,57 -1,91 Migros Ticaret 24,46 24,92 -1,85 GSD Holding 1,74 1,77 -1,69 MLP Sağlık 16,62 16,90 -1,66 Torunlar GMYO 3,01 3,06 -1,63 Turcas Petrol 3,68 3,74 -1,60 Karsan Otomotiv 1,88 1,91 -1,57 Tümosan Motor ve Traktör 7,11 7,22 -1,52 Net Holding 2,59 2,63 -1,52 T.S.K.B. 1,33 1,35 -1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)