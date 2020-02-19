Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Logo Yazılım 67,20 69,95 -3,93 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Logo Yazılım 67,20 69,95 -3,93
İndeks Bilgisayar 12,15 12,59 -3,49
Alkim Kimya 46,32 47,48 -2,44
Alarko Holding 5,99 6,13 -2,28
Otokar 165,00 168,50 -2,08
Bursa Çimento 4,26 4,35 -2,07
Karel Elektronik 16,16 16,49 -2,00
Aksa Enerji 3,94 4,02 -1,99
Hektaş 10,58 10,79 -1,95
Gözde Girişim 4,57 4,66 -1,93
Halk GMYO 1,54 1,57 -1,91
Migros Ticaret 24,46 24,92 -1,85
GSD Holding 1,74 1,77 -1,69
MLP Sağlık 16,62 16,90 -1,66
Torunlar GMYO 3,01 3,06 -1,63
Turcas Petrol 3,68 3,74 -1,60
Karsan Otomotiv 1,88 1,91 -1,57
Tümosan Motor ve Traktör 7,11 7,22 -1,52
Net Holding 2,59 2,63 -1,52
T.S.K.B. 1,33 1,35 -1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bilgisayar, İndeks, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:24 Kaynak: AA
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