Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,81...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,81 4,02 -5,22
Netaş Telekom. 14,79 15,60 -5,19
Karel Elektronik 15,00 15,80 -5,06
Turcas Petrol 3,42 3,59 -4,74
Net Holding 2,44 2,55 -4,31
Odaş Elektrik 2,14 2,23 -4,04
Gözde Girişim 4,33 4,51 -3,99
Batı Çimento 3,56 3,70 -3,78
Zorlu Enerji 1,55 1,61 -3,73
Bursa Çimento 4,07 4,22 -3,55
Erbosan 22,12 22,90 -3,41
Aksa Enerji 3,75 3,88 -3,35
Aksa 7,45 7,70 -3,25
Torunlar GMYO 2,89 2,98 -3,02
Albaraka Türk 1,61 1,66 -3,01
Şekerbank 1,31 1,35 -2,96
İş Bankası (C) 6,64 6,84 -2,92
Good-Year 4,71 4,85 -2,89
GSD Holding 1,69 1,74 -2,87
Yataş 8,37 8,61 -2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Telekom, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dolar 6.10'un üzerine çıktı
Amerikan basını: Türkiye, Rusya'ya karşı kullanmak için ABD'den Patriot istedi Çiftçinin mazot derdini bitirecek traktör fuarda büyük ilgi gördü İBB'nin ulaşım zammına vatandaştan tepki üstüne tepki: Bizim anamızı ağlattılar

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:33:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]