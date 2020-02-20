Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 3,81 4,02 -5,22 Netaş Telekom. 14,79 15,60 -5,19 Karel Elektronik 15,00 15,80 -5,06 Turcas Petrol 3,42 3,59 -4,74 Net Holding 2,44 2,55 -4,31 Odaş Elektrik 2,14 2,23 -4,04 Gözde Girişim 4,33 4,51 -3,99 Batı Çimento 3,56 3,70 -3,78 Zorlu Enerji 1,55 1,61 -3,73 Bursa Çimento 4,07 4,22 -3,55 Erbosan 22,12 22,90 -3,41 Aksa Enerji 3,75 3,88 -3,35 Aksa 7,45 7,70 -3,25 Torunlar GMYO 2,89 2,98 -3,02 Albaraka Türk 1,61 1,66 -3,01 Şekerbank 1,31 1,35 -2,96 İş Bankası (C) 6,64 6,84 -2,92 Good-Year 4,71 4,85 -2,89 GSD Holding 1,69 1,74 -2,87 Yataş 8,37 8,61 -2,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)