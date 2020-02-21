Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 45,02 47,74...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 45,02 47,74 -5,70
Tekfen Holding 16,95 17,61 -3,75
Anadolu Hayat Emek. 7,35 7,49 -1,87
Otokar 157,00 159,70 -1,69
Çelebi 88,40 89,85 -1,61
İş Bankası (C) 6,40 6,50 -1,54
Albaraka Türk 1,52 1,54 -1,30
Halkbank 6,74 6,82 -1,17
Turkcell 14,43 14,59 -1,10
Vakıflar Bankası 5,93 5,99 -1,00
Bim Mağazalar 47,70 48,16 -0,96
Mavi Giyim 59,55 60,05 -0,83
Gözde Girişim 4,12 4,15 -0,72
Emlak Konut GMYO 1,52 1,53 -0,65
Ülker Bisküvi 22,48 22,60 -0,53
Şişe Cam 5,15 5,17 -0,39
Türk Hava Yolları 14,33 14,37 -0,28
Akbank 7,61 7,62 -0,13
Koç Holding 19,51 19,53 -0,10
Aygaz 12,49 12,50 -0,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Coca Cola, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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