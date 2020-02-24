Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Pegasus64,9068,60-5,39Türk...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Pegasus64,9068,60-5,39
Türk Hava Yolları13,7414,52-5,37
Çelebi85,5589,55-4,47
Vakıflar Bankası5,786,03-4,15
Ereğli Demir Çelik8,608,96-4,02
Yataş8,058,37-3,82
Halkbank6,596,85-3,80
İş Bankası (C)6,236,47-3,71
Garanti Bankası10,6811,09-3,70
Türk Telekom8,348,66-3,70
Coca Cola İçecek43,6645,28-3,58
Trakya Cam3,523,65-3,56
Koç Holding18,9619,64-3,46
Turkcell13,9814,47-3,39
TAV Havalimanları24,0424,88-3,38
İş Fin.Kir.3,523,64-3,30
Anadolu Efes23,5624,36-3,28
Emlak Konut GMYO1,491,54-3,25
Kardemir (D)2,732,82-3,19
Erbosan21,3222,02-3,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Pegasus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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