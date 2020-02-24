Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 64,90 68,60 -5,39 Türk Hava Yolları 13,74 14,52 -5,37 Çelebi 85,55 89,55 -4,47 Vakıflar Bankası 5,78 6,03 -4,15 Ereğli Demir Çelik 8,60 8,96 -4,02 Yataş 8,05 8,37 -3,82 Halkbank 6,59 6,85 -3,80 İş Bankası (C) 6,23 6,47 -3,71 Garanti Bankası 10,68 11,09 -3,70 Türk Telekom 8,34 8,66 -3,70 Coca Cola İçecek 43,66 45,28 -3,58 Trakya Cam 3,52 3,65 -3,56 Koç Holding 18,96 19,64 -3,46 Turkcell 13,98 14,47 -3,39 TAV Havalimanları 24,04 24,88 -3,38 İş Fin.Kir. 3,52 3,64 -3,30 Anadolu Efes 23,56 24,36 -3,28 Emlak Konut GMYO 1,49 1,54 -3,25 Kardemir (D) 2,73 2,82 -3,19 Erbosan 21,32 22,02 -3,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)