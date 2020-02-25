Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 12,45...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 12,45 12,90 -3,49
Mavi Giyim 55,95 57,85 -3,28
Türk Hava Yolları 13,52 13,86 -2,45
Bim Mağazalar 47,28 48,26 -2,03
İndeks Bilgisayar 11,42 11,64 -1,89
GSD Holding 1,61 1,64 -1,83
Adana Çimento (A) 9,21 9,38 -1,81
Türk Telekom 8,25 8,40 -1,79
Sabancı Holding 9,24 9,40 -1,70
Aksa 7,87 8,00 -1,62
TAV Havalimanları 23,70 24,08 -1,58
Tat Gıda 6,88 6,99 -1,57
Yapı ve Kredi Bank. 2,54 2,58 -1,55
Good-Year 4,67 4,74 -1,48
Migros Ticaret 23,80 24,14 -1,41
Erbosan 21,36 21,66 -1,39
Albaraka Türk 1,51 1,53 -1,31
Kordsa Teknik Tekstil 14,68 14,87 -1,28
İş Bankası (C) 6,21 6,29 -1,27
Çemtaş 7,13 7,22 -1,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

THY, koronavirüs nedeniyle Çin ve İran uçuşlarını durdurdu
Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor Peugeot'ya yakışmayan hareket! 2. el araç alan tüketici soluğu mahkemede aldı Koronavirüs sonrası ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:57:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]