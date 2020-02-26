Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|61,85
|65,25
|-5,21
|Otokar
|158,80
|163,30
|-2,76
|Türk Hava Yolları
|13,14
|13,48
|-2,52
|Güneş Sigorta
|2,71
|2,78
|-2,52
|Çelebi
|88,95
|90,95
|-2,20
|Bizim Mağazaları
|9,18
|9,37
|-2,03
|İndeks Bilgisayar
|11,60
|11,83
|-1,94
|TAV Havalimanları
|23,16
|23,60
|-1,86
|Turkcell
|14,30
|14,57
|-1,85
|Yataş
|8,14
|8,29
|-1,81
|GSD Holding
|1,64
|1,67
|-1,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,37
|14,62
|-1,71
|Anadolu Efes
|24,00
|24,40
|-1,64
|Hektaş
|10,40
|10,57
|-1,61
|Mavi Giyim
|55,15
|56,05
|-1,61
|Tat Gıda
|6,84
|6,95
|-1,58
|İş Y. Men. Değ.
|5,16
|5,24
|-1,53
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|1,51
|-1,32
|Deva Holding
|10,47
|10,61
|-1,32
|Albaraka Türk
|1,52
|1,54
|-1,30