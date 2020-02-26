Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 61,85 65,25 -5,21 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 61,85 65,25 -5,21
Otokar 158,80 163,30 -2,76
Türk Hava Yolları 13,14 13,48 -2,52
Güneş Sigorta 2,71 2,78 -2,52
Çelebi 88,95 90,95 -2,20
Bizim Mağazaları 9,18 9,37 -2,03
İndeks Bilgisayar 11,60 11,83 -1,94
TAV Havalimanları 23,16 23,60 -1,86
Turkcell 14,30 14,57 -1,85
Yataş 8,14 8,29 -1,81
GSD Holding 1,64 1,67 -1,80
Kordsa Teknik Tekstil 14,37 14,62 -1,71
Anadolu Efes 24,00 24,40 -1,64
Hektaş 10,40 10,57 -1,61
Mavi Giyim 55,15 56,05 -1,61
Tat Gıda 6,84 6,95 -1,58
İş Y. Men. Değ. 5,16 5,24 -1,53
Emlak Konut GMYO 1,49 1,51 -1,32
Deva Holding 10,47 10,61 -1,32
Albaraka Türk 1,52 1,54 -1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Otokar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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