Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 15,81 17,80 -11,18 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 15,81 17,80 -11,18
Borusan Mannesmann 11,99 13,10 -8,47
Sasa Polyester 9,24 9,86 -6,29
Karsan Otomotiv 1,82 1,94 -6,19
İş Finansal Kiralama 3,45 3,65 -5,48
Pegasus 60,40 63,70 -5,18
Vestel 15,08 15,90 -5,16
İpek Doğal Enerji 9,95 10,48 -5,06
Türk Hava Yolları 12,58 13,24 -4,98
Doğuş Otomotiv 10,33 10,87 -4,97
MLP Sağlık 16,61 17,46 -4,87
GSD Holding 1,57 1,65 -4,85
Karel Elektronik 14,19 14,91 -4,83
Net Holding 2,19 2,30 -4,78
Şekerbank 1,20 1,26 -4,76
Alkim Kimya 49,00 51,40 -4,67
Türk Telekom 8,01 8,39 -4,53
Gözde Girişim 4,02 4,21 -4,51
Torunlar GMYO 2,76 2,89 -4,50
ASELSAN 27,74 29,00 -4,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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