Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|54,65
|56,05
|-2,50
|Ford Otosan
|76,55
|78,15
|-2,05
|Koza Madencilik
|11,68
|11,92
|-2,01
|Türk Hava Yolları
|11,98
|12,22
|-1,96
|Türk Telekom
|7,99
|8,15
|-1,96
|Alarko GMYO
|14,66
|14,95
|-1,94
|İndeks Bilgisayar
|10,76
|10,97
|-1,91
|Karel Elektronik
|14,86
|15,15
|-1,91
|Çemtaş
|6,63
|6,75
|-1,78
|Şok Marketler
|8,55
|8,70
|-1,72
|Anadolu Hayat Emek.
|7,52
|7,65
|-1,70
|Anadolu Grubu Holding
|17,22
|17,50
|-1,60
|Aksa Enerji
|3,88
|3,94
|-1,52
|Borusan Mannesmann
|10,73
|10,89
|-1,47
|Kardemir (D)
|2,75
|2,79
|-1,43
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,74
|11,90
|-1,34
|Klimasan Klima
|19,15
|19,40
|-1,29
|TAV Havalimanları
|20,54
|20,80
|-1,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,85
|14,02
|-1,21
|Tat Gıda
|6,60
|6,68
|-1,20