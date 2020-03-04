Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 54,65 56,05 -2,50 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 54,65 56,05 -2,50
Ford Otosan 76,55 78,15 -2,05
Koza Madencilik 11,68 11,92 -2,01
Türk Hava Yolları 11,98 12,22 -1,96
Türk Telekom 7,99 8,15 -1,96
Alarko GMYO 14,66 14,95 -1,94
İndeks Bilgisayar 10,76 10,97 -1,91
Karel Elektronik 14,86 15,15 -1,91
Çemtaş 6,63 6,75 -1,78
Şok Marketler 8,55 8,70 -1,72
Anadolu Hayat Emek. 7,52 7,65 -1,70
Anadolu Grubu Holding 17,22 17,50 -1,60
Aksa Enerji 3,88 3,94 -1,52
Borusan Mannesmann 10,73 10,89 -1,47
Kardemir (D) 2,75 2,79 -1,43
Eczacıbaşı Yatırım 11,74 11,90 -1,34
Klimasan Klima 19,15 19,40 -1,29
TAV Havalimanları 20,54 20,80 -1,25
Kordsa Teknik Tekstil 13,85 14,02 -1,21
Tat Gıda 6,60 6,68 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ford Otosan, Pegasus, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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