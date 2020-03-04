Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 54,65 56,05 -2,50 Ford Otosan 76,55 78,15 -2,05 Koza Madencilik 11,68 11,92 -2,01 Türk Hava Yolları 11,98 12,22 -1,96 Türk Telekom 7,99 8,15 -1,96 Alarko GMYO 14,66 14,95 -1,94 İndeks Bilgisayar 10,76 10,97 -1,91 Karel Elektronik 14,86 15,15 -1,91 Çemtaş 6,63 6,75 -1,78 Şok Marketler 8,55 8,70 -1,72 Anadolu Hayat Emek. 7,52 7,65 -1,70 Anadolu Grubu Holding 17,22 17,50 -1,60 Aksa Enerji 3,88 3,94 -1,52 Borusan Mannesmann 10,73 10,89 -1,47 Kardemir (D) 2,75 2,79 -1,43 Eczacıbaşı Yatırım 11,74 11,90 -1,34 Klimasan Klima 19,15 19,40 -1,29 TAV Havalimanları 20,54 20,80 -1,25 Kordsa Teknik Tekstil 13,85 14,02 -1,21 Tat Gıda 6,60 6,68 -1,20

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)