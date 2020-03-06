Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: , (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 17,31...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden ilk 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: ,

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Klimasan Klima 17,31 18,45 -6,18
Otokar 146,70 155,50 -5,66
Pegasus 47,18 50,00 -5,64
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 2,53 -5,53
Doğuş Otomotiv 9,45 10,00 -5,50
Tümosan Motor ve Traktör 5,93 6,27 -5,42
Anadolu Grubu Holding 16,72 17,67 -5,38
GSD Holding 1,45 1,53 -5,23
İş GMYO 1,68 1,77 -5,08
Alarko Holding 5,13 5,40 -5,00
Aygaz 11,60 12,21 -5,00
Sasa Polyester 8,37 8,81 -4,99
Türk Hava Yolları 11,13 11,71 -4,95
Net Holding 1,94 2,04 -4,90
İş Fin.Kir. 3,14 3,30 -4,85
İş Y. Men. Değ. 4,60 4,83 -4,76
Vakıflar Bankası 5,51 5,78 -4,67
Borusan Mannesmann 9,83 10,31 -4,66
Deva Holding 9,23 9,68 -4,65
Good-Year 4,53 4,75 -4,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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