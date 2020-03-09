Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ülker Bisküvi
|21,30
|23,00
|-7,39
|Coca Cola İçecek
|40,10
|43,30
|-7,39
|Türk Traktör
|54,75
|59,00
|-7,20
|Alarko GMYO
|12,90
|13,83
|-6,72
|Net Holding
|1,85
|1,98
|-6,57
|Çimsa
|8,41
|9,00
|-6,56
|Turcas Petrol
|3,04
|3,25
|-6,46
|GSD Holding
|1,36
|1,45
|-6,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,32
|11,00
|-6,18
|İpek Doğal Enerji
|8,73
|9,29
|-6,03
|Türk Telekom
|7,35
|7,80
|-5,77
|İş Fin.Kir.
|2,98
|3,16
|-5,70
|Batı Çimento
|3,18
|3,37
|-5,64
|Tekfen Holding
|14,41
|15,25
|-5,51
|Enka İnşaat
|6,41
|6,78
|-5,46
|Alarko Holding
|4,92
|5,20
|-5,38
|Borusan Mannesmann
|9,37
|9,90
|-5,35
|Gübre Fabrik.
|17,72
|18,72
|-5,34
|İndeks Bilgisayar
|9,75
|10,30
|-5,34
|Logo Yazılım
|75,75
|80,00
|-5,31