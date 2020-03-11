Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 2,25 2,43 -7,41 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 2,25 2,43 -7,41
Odaş Elektrik 1,62 1,72 -5,81
Netaş Telekom. 11,24 11,90 -5,55
Çimsa 7,66 8,08 -5,20
Yataş 6,47 6,80 -4,85
Logo Yazılım 66,80 70,20 -4,84
İndeks Bilgisayar 8,53 8,94 -4,59
Tofaş Oto. Fab. 22,90 23,98 -4,50
Enerjisa Enerji 7,27 7,61 -4,47
Kardemir (D) 2,15 2,25 -4,44
Erbosan 18,38 19,17 -4,12
Otokar 129,60 135,00 -4,00
İpek Doğal Enerji 7,31 7,61 -3,94
İş Fin.Kir. 2,49 2,59 -3,86
Doğuş Otomotiv 8,48 8,82 -3,85
Batı Çimento 2,57 2,67 -3,75
Arçelik 16,29 16,92 -3,72
Mavi Giyim 48,06 49,80 -3,49
Torunlar GMYO 2,24 2,32 -3,45
Koza Altın 63,25 65,50 -3,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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