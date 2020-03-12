Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasayon
|8,94
|10,56
|-15,34
|Turcas Petrol
|1,98
|2,28
|-13,16
|Güneş Sigorta
|1,84
|2,07
|-11,11
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,61
|-10,56
|Torunlar GMYO
|2,01
|2,24
|-10,27
|Gözde Girişim
|2,96
|3,29
|-10,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,26
|4,70
|-9,36
|İndeks Bilgisayar
|7,75
|8,54
|-9,25
|Karel Elektronik
|11,97
|13,15
|-8,97
|Vestel
|9,89
|10,84
|-8,76
|Erbosan
|16,63
|18,20
|-8,63
|GSD Holding
|1,06
|1,16
|-8,62
|Alarko Holding
|3,83
|4,19
|-8,59
|İş Fin.Kir.
|2,24
|2,45
|-8,57
|Logo Yazılım
|62,25
|68,00
|-8,46
|Karsan Otomotiv
|1,42
|1,54
|-7,79
|Mavi Giyim
|44,52
|48,28
|-7,79
|Çemtaş
|5,14
|5,57
|-7,72
|Sasa Polyester
|6,46
|7,00
|-7,71
|Çelebi
|65,10
|70,50
|-7,66