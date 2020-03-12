Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasayon 8,94...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasayon 8,94 10,56 -15,34
Turcas Petrol 1,98 2,28 -13,16
Güneş Sigorta 1,84 2,07 -11,11
Odaş Elektrik 1,44 1,61 -10,56
Torunlar GMYO 2,01 2,24 -10,27
Gözde Girişim 2,96 3,29 -10,03
Tümosan Motor ve Traktör 4,26 4,70 -9,36
İndeks Bilgisayar 7,75 8,54 -9,25
Karel Elektronik 11,97 13,15 -8,97
Vestel 9,89 10,84 -8,76
Erbosan 16,63 18,20 -8,63
GSD Holding 1,06 1,16 -8,62
Alarko Holding 3,83 4,19 -8,59
İş Fin.Kir. 2,24 2,45 -8,57
Logo Yazılım 62,25 68,00 -8,46
Karsan Otomotiv 1,42 1,54 -7,79
Mavi Giyim 44,52 48,28 -7,79
Çemtaş 5,14 5,57 -7,72
Sasa Polyester 6,46 7,00 -7,71
Çelebi 65,10 70,50 -7,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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