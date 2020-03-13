Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 9,81 10,90 -10,00 Deva Holding 9,61 10,63 -9,60 Eczacıbaşı İlaç 4,11 4,51 -8,87 Logo Yazılım 58,50 62,00 -5,65 Aksigorta 5,06 5,32 -4,89 Tat Gıda 5,63 5,90 -4,58 Şok Marketler 7,54 7,82 -3,58 Bizim Mağazaları 7,63 7,88 -3,17 Anadolu Hayat Emek. 7,24 7,46 -2,95 İndeks Bilgisayar 7,31 7,47 -2,14 Tofaş Oto. Fab. 22,02 22,40 -1,70 Kerevitaş Gıda 2,90 2,95 -1,69 Bim Mağazalar 51,60 52,25 -1,24 Çimsa 6,81 6,89 -1,16 Migros Ticaret 19,13 19,35 -1,14 Ereğli Demir Çelik 8,07 8,15 -0,98 Alkim Kimya 46,80 47,20 -0,85 Turkcell 13,05 13,07 -0,15 Ford Otosan 66,10 66,15 -0,08 Mavi Giyim 42,98 43,00 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)