Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı Yatırım 9,81...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 9,81 10,90 -10,00
Deva Holding 9,61 10,63 -9,60
Eczacıbaşı İlaç 4,11 4,51 -8,87
Logo Yazılım 58,50 62,00 -5,65
Aksigorta 5,06 5,32 -4,89
Tat Gıda 5,63 5,90 -4,58
Şok Marketler 7,54 7,82 -3,58
Bizim Mağazaları 7,63 7,88 -3,17
Anadolu Hayat Emek. 7,24 7,46 -2,95
İndeks Bilgisayar 7,31 7,47 -2,14
Tofaş Oto. Fab. 22,02 22,40 -1,70
Kerevitaş Gıda 2,90 2,95 -1,69
Bim Mağazalar 51,60 52,25 -1,24
Çimsa 6,81 6,89 -1,16
Migros Ticaret 19,13 19,35 -1,14
Ereğli Demir Çelik 8,07 8,15 -0,98
Alkim Kimya 46,80 47,20 -0,85
Turkcell 13,05 13,07 -0,15
Ford Otosan 66,10 66,15 -0,08
Mavi Giyim 42,98 43,00 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Deva Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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