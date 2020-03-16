Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Mavi Giyim
|37,80
|42,00
|-10,00
|Tat Gıda
|5,13
|5,70
|-10,00
|Koza Altın
|54,90
|61,00
|-10,00
|MLP Sağlık
|12,07
|13,41
|-9,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,83
|9,81
|-9,99
|Pegasus
|35,14
|39,04
|-9,99
|Koza Madencilik
|8,31
|9,23
|-9,97
|Ford Otosan
|56,50
|62,75
|-9,96
|İpek Doğal Enerji
|6,24
|6,93
|-9,96
|Net Holding
|1,36
|1,51
|-9,93
|Anadolu Hayat Emek.
|6,54
|7,26
|-9,92
|Tofaş Oto. Fab.
|19,37
|21,50
|-9,91
|İndeks Bilgisayar
|6,83
|7,58
|-9,89
|Gözde Girişim
|2,60
|2,88
|-9,72
|Koç Holding
|14,25
|15,78
|-9,70
|Sabancı Holding
|7,93
|8,78
|-9,68
|Aksa
|6,16
|6,82
|-9,68
|Klimasan Klima
|15,20
|16,81
|-9,58
|Otokar
|113,60
|125,50
|-9,48
|Doğuş Otomotiv
|6,84
|7,55
|-9,40