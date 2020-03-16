Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 37,80 42,00 -10,00
Tat Gıda 5,13 5,70 -10,00
Koza Altın 54,90 61,00 -10,00
MLP Sağlık 12,07 13,41 -9,99
Eczacıbaşı Yatırım 8,83 9,81 -9,99
Pegasus 35,14 39,04 -9,99
Koza Madencilik 8,31 9,23 -9,97
Ford Otosan 56,50 62,75 -9,96
İpek Doğal Enerji 6,24 6,93 -9,96
Net Holding 1,36 1,51 -9,93
Anadolu Hayat Emek. 6,54 7,26 -9,92
Tofaş Oto. Fab. 19,37 21,50 -9,91
İndeks Bilgisayar 6,83 7,58 -9,89
Gözde Girişim 2,60 2,88 -9,72
Koç Holding 14,25 15,78 -9,70
Sabancı Holding 7,93 8,78 -9,68
Aksa 6,16 6,82 -9,68
Klimasan Klima 15,20 16,81 -9,58
Otokar 113,60 125,50 -9,48
Doğuş Otomotiv 6,84 7,55 -9,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koza Altın, Tat Gıda, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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