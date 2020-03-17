Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 34,02 37,80 -10,00 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Mavi Giyim 34,02 37,80 -10,00
Klimasan Klima 13,62 15,13 -9,98
Deva Holding 7,76 8,62 -9,98
Eczacıbaşı Yatırım 7,95 8,83 -9,97
MLP Sağlık 10,87 12,07 -9,94
Kerevitaş Gıda 2,37 2,63 -9,89
Eczacıbaşı İlaç 3,30 3,66 -9,84
Tat Gıda 4,63 5,13 -9,75
Pegasus 31,74 35,14 -9,68
Ford Otosan 51,05 56,50 -9,65
Net Holding 1,23 1,36 -9,56
Gübre Fabrik. 12,68 13,96 -9,17
Adana Çimento (A) 6,09 6,70 -9,10
Şok Marketler 6,58 7,22 -8,86
Gözde Girişim 2,37 2,60 -8,85
Doğuş Otomotiv 6,20 6,80 -8,82
Batı Çimento 1,87 2,05 -8,78
Sasa Polyester 5,30 5,81 -8,78
Alkim Kimya 39,84 43,60 -8,62
Tofaş Oto. Fab. 18,19 19,90 -8,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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