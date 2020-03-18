Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksigorta 4,23 4,50 -6,00 Eczacıbaşı Yatırım 7,53 7,95 -5,28 Eczacıbaşı İlaç 3,13 3,30 -5,15 Anadolu Hayat Emek. 5,98 6,27 -4,63 Klimasan Klima 13,03 13,65 -4,54 Ford Otosan 48,62 50,85 -4,39 Doğuş Otomotiv 5,87 6,12 -4,08 Tofaş Oto. Fab. 17,65 18,37 -3,92 Mavi Giyim 33,08 34,20 -3,27 Net Holding 1,20 1,24 -3,23 Pegasus 30,64 31,64 -3,16 Şok Marketler 6,56 6,75 -2,81 Kerevitaş Gıda 2,31 2,37 -2,53 Coca Cola İçecek 33,14 34,00 -2,53 Tat Gıda 4,51 4,62 -2,38 Çelebi 54,00 55,30 -2,35 Bim Mağazalar 44,60 45,58 -2,15 Gübre Fabrik. 12,30 12,57 -2,15 Turkcell 12,30 12,56 -2,07 Kordsa Teknik Tekstil 9,18 9,37 -2,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)