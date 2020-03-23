Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,74...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 2,74 3,04 -9,87
Pegasus 23,60 26,16 -9,79
Çelebi 46,50 51,00 -8,82
İş GMYO 1,18 1,29 -8,53
Aksigorta 4,00 4,31 -7,19
Aygaz 7,40 7,95 -6,92
Akbank 5,14 5,52 -6,88
Garanti Bankası 6,95 7,46 -6,84
Trakya Cam 2,39 2,56 -6,64
TAV Havalimanları 14,18 15,18 -6,59
Arçelik 12,46 13,27 -6,10
Şekerbank 0,78 0,83 -6,02
Yapı ve Kredi Bank. 1,77 1,88 -5,85
Kardemir (D) 1,80 1,91 -5,76
Torunlar GMYO 1,67 1,77 -5,65
Alarko Holding 3,52 3,73 -5,63
Albaraka Türk 1,02 1,08 -5,56
Tofaş Oto. Fab. 16,54 17,50 -5,49
İş Bankası (C) 4,67 4,94 -5,47
Ege Endüstri 391,30 413,80 -5,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Pegasus, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:28 Kaynak: AA

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