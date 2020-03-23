Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|2,74
|3,04
|-9,87
|Pegasus
|23,60
|26,16
|-9,79
|Çelebi
|46,50
|51,00
|-8,82
|İş GMYO
|1,18
|1,29
|-8,53
|Aksigorta
|4,00
|4,31
|-7,19
|Aygaz
|7,40
|7,95
|-6,92
|Akbank
|5,14
|5,52
|-6,88
|Garanti Bankası
|6,95
|7,46
|-6,84
|Trakya Cam
|2,39
|2,56
|-6,64
|TAV Havalimanları
|14,18
|15,18
|-6,59
|Arçelik
|12,46
|13,27
|-6,10
|Şekerbank
|0,78
|0,83
|-6,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,77
|1,88
|-5,85
|Kardemir (D)
|1,80
|1,91
|-5,76
|Torunlar GMYO
|1,67
|1,77
|-5,65
|Alarko Holding
|3,52
|3,73
|-5,63
|Albaraka Türk
|1,02
|1,08
|-5,56
|Tofaş Oto. Fab.
|16,54
|17,50
|-5,49
|İş Bankası (C)
|4,67
|4,94
|-5,47
|Ege Endüstri
|391,30
|413,80
|-5,44