Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 9,38 9,85 -4,77 ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 9,38 9,85 -4,77
Ülker Bisküvi 19,19 20,06 -4,34
Doğan Holding 1,57 1,64 -4,27
Otokar 105,50 109,80 -3,92
İş Finansal Kiralama 2,85 2,96 -3,72
Aksigorta 4,19 4,34 -3,46
Torunlar GMYO 1,72 1,78 -3,37
Bim Mağazalar 51,50 53,25 -3,29
İndeks Bilgisayar 6,79 7,02 -3,28
İş GMYO 1,21 1,25 -3,20
Türk Traktör 38,08 39,30 -3,10
Migros Ticaret 23,00 23,72 -3,04
Yataş 5,36 5,52 -2,90
Bursa Çimento 2,70 2,78 -2,88
Petkim 3,06 3,15 -2,86
Adana Çimento (A) 6,71 6,90 -2,75
Aksa 6,18 6,34 -2,52
Ereğli Demir Çelik 7,81 8,01 -2,50
Akbank 5,59 5,73 -2,44
Halkbank 4,85 4,97 -2,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğan Holding, Ülker Bisküvi, Otokar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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