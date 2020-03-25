Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|9,38
|9,85
|-4,77
|Ülker Bisküvi
|19,19
|20,06
|-4,34
|Doğan Holding
|1,57
|1,64
|-4,27
|Otokar
|105,50
|109,80
|-3,92
|İş Finansal Kiralama
|2,85
|2,96
|-3,72
|Aksigorta
|4,19
|4,34
|-3,46
|Torunlar GMYO
|1,72
|1,78
|-3,37
|Bim Mağazalar
|51,50
|53,25
|-3,29
|İndeks Bilgisayar
|6,79
|7,02
|-3,28
|İş GMYO
|1,21
|1,25
|-3,20
|Türk Traktör
|38,08
|39,30
|-3,10
|Migros Ticaret
|23,00
|23,72
|-3,04
|Yataş
|5,36
|5,52
|-2,90
|Bursa Çimento
|2,70
|2,78
|-2,88
|Petkim
|3,06
|3,15
|-2,86
|Adana Çimento (A)
|6,71
|6,90
|-2,75
|Aksa
|6,18
|6,34
|-2,52
|Ereğli Demir Çelik
|7,81
|8,01
|-2,50
|Akbank
|5,59
|5,73
|-2,44
|Halkbank
|4,85
|4,97
|-2,41