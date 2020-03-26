Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|15,22
|15,69
|-3,00
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,16
|5,25
|-1,71
|İskenderun Demir Çelik
|6,36
|6,46
|-1,55
|Anadolu Efes
|18,77
|19,05
|-1,47
|Bizim Mağazaları
|9,40
|9,54
|-1,47
|T.S.K.B.
|0,93
|0,94
|-1,06
|Ereğli Demir Çelik
|7,62
|7,70
|-1,04
|Ülker Bisküvi
|19,21
|19,37
|-0,83
|Coca Cola İçecek
|36,70
|37,00
|-0,81
|Bim Mağazalar
|51,40
|51,75
|-0,68
|Doğan Holding
|1,56
|1,57
|-0,64
|Tofaş Oto. Fab.
|16,14
|16,20
|-0,37
|Akbank
|5,55
|5,57
|-0,36
|Petkim
|3,11
|3,12
|-0,32
|Aksigorta
|4,29
|4,30
|-0,23
|Vakıflar Bankası
|4,61
|4,62
|-0,22
|İş Bankası (C)
|4,72
|4,73
|-0,21
|Enerjisa Enerji
|6,83
|6,84
|-0,15
|Otokar
|106,90
|107,00
|-0,09
|Türk Traktör
|38,86
|38,88
|-0,05