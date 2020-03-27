Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|14,35
|15,31
|-6,27
|MLP Sağlık
|14,48
|15,30
|-5,36
|Karel Elektronik
|13,27
|13,98
|-5,08
|Aksa Enerji
|3,38
|3,54
|-4,52
|Hektaş
|9,69
|10,12
|-4,25
|Logo Yazılım
|61,15
|63,75
|-4,08
|İş Fin.Kir.
|2,81
|2,92
|-3,77
|Net Holding
|1,33
|1,38
|-3,62
|Tat Gıda
|5,78
|5,99
|-3,51
|Yataş
|5,23
|5,42
|-3,51
|Çimsa
|6,30
|6,52
|-3,37
|Alarko GMYO
|10,37
|10,72
|-3,26
|Enerjisa Enerji
|6,62
|6,84
|-3,22
|Aksigorta
|4,26
|4,40
|-3,18
|İş GMYO
|1,24
|1,28
|-3,13
|Karsan Otomotiv
|1,27
|1,31
|-3,05
|Koza Altın
|63,95
|65,95
|-3,03
|Kerevitaş Gıda
|2,93
|3,02
|-2,98
|Alkim Kimya
|47,54
|49,00
|-2,98
|Turkcell
|13,13
|13,53
|-2,96