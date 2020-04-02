Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|6,25
|6,60
|-5,30
|Pegasus
|34,20
|35,86
|-4,63
|İş Finansal Kiralama
|2,89
|3,02
|-4,30
|Aksigorta
|4,49
|4,67
|-3,85
|Kerevitaş Gıda
|3,05
|3,16
|-3,48
|Tat Gıda
|5,87
|6,06
|-3,14
|Doğuş Otomotiv
|6,48
|6,67
|-2,85
|Net Holding
|1,39
|1,43
|-2,80
|Gözde Girişim
|2,86
|2,93
|-2,39
|Kartonsan
|324,90
|332,00
|-2,14
|Özak GMYO
|2,30
|2,35
|-2,13
|Sasa Polyester
|7,74
|7,90
|-2,03
|Çelebi
|56,85
|57,95
|-1,90
|Güneş Sigorta
|2,10
|2,14
|-1,87
|Klimasan Klima
|12,00
|12,22
|-1,80
|Bim Mağazalar
|50,50
|51,30
|-1,56
|Bursa Çimento
|3,17
|3,22
|-1,55
|Kardemir (D)
|1,99
|2,02
|-1,49
|İş GMYO
|1,35
|1,37
|-1,46
|Coca Cola İçecek
|34,94
|35,40
|-1,30