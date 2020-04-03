Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 5,88 6,18 -4,85 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Reysaş GMYO 5,88 6,18 -4,85
Karel Elektronik 12,94 13,45 -3,79
Petkim 3,36 3,46 -2,89
Gübre Fabrikaları 14,27 14,66 -2,66
Pegasus 33,04 33,94 -2,65
Anadolu Efes 17,83 18,28 -2,46
Net Holding 1,37 1,40 -2,14
Ford Otosan 52,55 53,50 -1,78
Çemtaş 6,01 6,11 -1,64
Yapı ve Kredi Bankası 1,82 1,85 -1,62
TAV Havalimanları 16,04 16,27 -1,41
Coca Cola İçecek 35,00 35,50 -1,41
Anadolu Cam 3,15 3,19 -1,25
Ereğli Demir Çelik 7,55 7,64 -1,18
Bim Mağazalar 50,40 51,00 -1,18
Deva Holding 10,12 10,24 -1,17
Şekerbank 0,88 0,89 -1,12
Anadolu Grubu Holding 13,70 13,85 -1,08
Garanti Bankası 7,52 7,60 -1,05
Hektaş 9,72 9,82 -1,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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