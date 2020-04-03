Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 5,88 6,18 -4,85 Karel Elektronik 12,94 13,45 -3,79 Petkim 3,36 3,46 -2,89 Gübre Fabrikaları 14,27 14,66 -2,66 Pegasus 33,04 33,94 -2,65 Anadolu Efes 17,83 18,28 -2,46 Net Holding 1,37 1,40 -2,14 Ford Otosan 52,55 53,50 -1,78 Çemtaş 6,01 6,11 -1,64 Yapı ve Kredi Bankası 1,82 1,85 -1,62 TAV Havalimanları 16,04 16,27 -1,41 Coca Cola İçecek 35,00 35,50 -1,41 Anadolu Cam 3,15 3,19 -1,25 Ereğli Demir Çelik 7,55 7,64 -1,18 Bim Mağazalar 50,40 51,00 -1,18 Deva Holding 10,12 10,24 -1,17 Şekerbank 0,88 0,89 -1,12 Anadolu Grubu Holding 13,70 13,85 -1,08 Garanti Bankası 7,52 7,60 -1,05 Hektaş 9,72 9,82 -1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)