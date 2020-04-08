Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,39
|1,42
|-2,11
|Karel Elektronik
|12,99
|13,25
|-1,96
|Çemtaş
|6,06
|6,18
|-1,94
|Selçuk Ecza Deposu
|7,01
|7,13
|-1,68
|Coca Cola İçecek
|35,60
|36,20
|-1,66
|Ereğli Demir Çelik
|7,58
|7,70
|-1,56
|Alarko GMYO
|13,32
|13,53
|-1,55
|Anadolu Cam
|3,18
|3,23
|-1,55
|Eczacıbaşı İlaç
|4,29
|4,35
|-1,38
|Güneş Sigorta
|2,15
|2,18
|-1,38
|Gözde Girişim
|3,00
|3,04
|-1,32
|Deva Holding
|9,90
|10,01
|-1,10
|Klimasan Klima
|13,60
|13,75
|-1,09
|Kardemir (D)
|2,02
|2,04
|-0,98
|Gübre Fabrikaları
|14,14
|14,28
|-0,98
|MLP Sağlık
|13,17
|13,30
|-0,98
|Kerevitaş Gıda
|3,23
|3,26
|-0,92
|Şok Marketler
|9,15
|9,23
|-0,87
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|1,19
|-0,84
|Halk GMYO
|1,21
|1,22
|-0,82