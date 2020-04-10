Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Reysaş GMYO
|6,66
|6,80
|-2,06
|Tüpraş
|93,00
|94,90
|-2,00
|Klimasan Klima
|14,94
|15,23
|-1,90
|Bursa Çimento
|3,48
|3,54
|-1,69
|Odaş Elektrik
|1,43
|1,45
|-1,38
|Ege Endüstri
|563,50
|571,30
|-1,37
|Logo Yazılım
|66,30
|67,15
|-1,27
|Aksa Enerji
|3,50
|3,54
|-1,13
|Türk Telekom
|7,05
|7,12
|-0,98
|Hektaş
|10,38
|10,46
|-0,76
|Aygaz
|9,87
|9,94
|-0,70
|ASELSAN
|25,02
|25,18
|-0,64
|Brisa
|7,45
|7,49
|-0,53
|Akçansa
|7,51
|7,54
|-0,40
|İpek Doğal Enerji
|9,77
|9,80
|-0,31
|Netaş Telekomünikasyon
|11,34
|11,37
|-0,26
|Koç Holding
|15,21
|15,25
|-0,26
|Mavi Giyim
|39,40
|39,50
|-0,25
|Alarko Holding
|4,44
|4,45
|-0,22
|Halkbank
|5,24
|5,25
|-0,19