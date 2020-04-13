Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tüpraş 91,55 92,90 -1,45 Ford Otosan 56,10 56,90 -1,41 Vestel 10,87 11,00 -1,18 Aksa 6,10 6,16 -0,97 Yapı ve Kredi Bankası 2,04 2,06 -0,97 Borusan Mannesmann 9,04 9,11 -0,77 İş GMYO 1,44 1,45 -0,69 Brisa 7,40 7,45 -0,67 Akbank 6,08 6,12 -0,65 İş Bankası (C) 5,06 5,09 -0,59 Tofaş Oto. Fabrikaları 18,70 18,80 -0,53 Otokar 117,70 118,30 -0,51 Enerjisa Enerji 6,29 6,32 -0,47 Turkcell 13,00 13,06 -0,46 Aygaz 9,73 9,77 -0,41 Halkbank 5,28 5,30 -0,38 Anadolu Efes 18,53 18,60 -0,38 Garanti Bankası 8,60 8,63 -0,35 Sabancı Holding 7,65 7,67 -0,26 ASELSAN 25,04 25,10 -0,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)