Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tüpraş
|91,55
|92,90
|-1,45
|Ford Otosan
|56,10
|56,90
|-1,41
|Vestel
|10,87
|11,00
|-1,18
|Aksa
|6,10
|6,16
|-0,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,04
|2,06
|-0,97
|Borusan Mannesmann
|9,04
|9,11
|-0,77
|İş GMYO
|1,44
|1,45
|-0,69
|Brisa
|7,40
|7,45
|-0,67
|Akbank
|6,08
|6,12
|-0,65
|İş Bankası (C)
|5,06
|5,09
|-0,59
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|18,70
|18,80
|-0,53
|Otokar
|117,70
|118,30
|-0,51
|Enerjisa Enerji
|6,29
|6,32
|-0,47
|Turkcell
|13,00
|13,06
|-0,46
|Aygaz
|9,73
|9,77
|-0,41
|Halkbank
|5,28
|5,30
|-0,38
|Anadolu Efes
|18,53
|18,60
|-0,38
|Garanti Bankası
|8,60
|8,63
|-0,35
|Sabancı Holding
|7,65
|7,67
|-0,26
|ASELSAN
|25,04
|25,10
|-0,24