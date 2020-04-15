Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 89,55 95,70 -6,43 Reysaş GMYO 6,06 6,46 -6,19 Net Holding 1,69 1,79 -5,59 Klimasan Klima 14,90 15,77 -5,52 Mavi Giyim 38,10 40,30 -5,46 Gözde Girişim 3,83 4,04 -5,20 Özak GMYO 2,34 2,46 -4,88 Gübre Fabrikaları 14,22 14,94 -4,82 Torunlar GMYO 2,18 2,29 -4,80 Global Yat. Holding 2,92 3,06 -4,58 Doğuş Otomotiv 7,56 7,92 -4,55 Yataş 5,90 6,18 -4,53 Karel Elektronik 13,63 14,27 -4,48 İş Finansal Kiralama 3,04 3,18 -4,40 Çemtaş 6,16 6,44 -4,35 Borusan Mannesmann 8,54 8,91 -4,15 İş GMYO 1,40 1,46 -4,11 Zorlu Enerji 1,17 1,22 -4,10 Logo Yazılım 64,30 67,00 -4,03 Aksa Enerji 3,38 3,52 -3,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)