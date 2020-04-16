Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 78,55 86,15 -8,82 Pegasus 51,10 55,45 -7,84 TAV Havalimanları 19,25 20,12 -4,32 Aksa Enerji 3,21 3,32 -3,31 Türk Traktör 49,06 50,00 -1,88 Good-Year 3,90 3,97 -1,76 Emlak Konut GMYO 1,17 1,19 -1,68 Global Yatırım Holding 2,83 2,87 -1,39 Anadolu Hayat Emeklilik 5,67 5,75 -1,39 Tüpraş 85,60 86,80 -1,38 Bizim Mağazaları 11,80 11,93 -1,09 Akçansa 7,03 7,10 -0,99 Şok Marketler 9,71 9,80 -0,92 Arçelik 15,16 15,30 -0,92 Bursa Çimento 3,28 3,31 -0,91 Kerevitaş Gıda 3,64 3,67 -0,82 Aksigorta 4,99 5,03 -0,80 Mavi Giyim 37,12 37,40 -0,75 Turkcell 13,02 13,10 -0,61 Koç Holding 14,94 15,03 -0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)