Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 49,38 51,50 -4,12 TAV Havalimanları 19,28 19,86 -2,92 Reysaş GMYO 6,07 6,25 -2,88 Tüpraş 84,45 86,75 -2,65 Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64 Gözde Girişim 3,84 3,94 -2,54 Çemtaş 6,64 6,81 -2,50 Aygaz 10,41 10,65 -2,25 Borusan Mannesmann 8,72 8,91 -2,13 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 0,98 1,00 -2,00 Global Yat. Holding 2,97 3,03 -1,98 Anadolu Grubu Holding 15,34 15,64 -1,92 Kordsa Teknik Tekstil 10,35 10,55 -1,90 Koç Holding 14,63 14,90 -1,81 Ülker Bisküvi 22,60 23,00 -1,74 Alarko GMYO 13,14 13,37 -1,72 Good-Year 4,09 4,16 -1,68 Ereğli Demir Çelik 8,20 8,34 -1,68 Garanti Bankası 8,25 8,39 -1,67 Emlak Konut GMYO 1,20 1,22 -1,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)