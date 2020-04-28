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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,01 6,25 -3,84 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Soda Sanayii
|6,01
|6,25
|-3,84
| Kerevitaş Gıda
|4,25
|4,41
|-3,63
|Tat Gıda
|7,67
|7,91
|-3,03
|Karel Elektronik
|16,37
|16,86
|-2,91
|Klimasan Klima
|17,16
|17,67
|-2,89
|Logo Yazılım
|72,65
|74,50
|-2,48
| Netaş Telekomünikasyon
|13,84
|14,16
|-2,26
|Reysaş GMYO
|5,94
|6,07
|-2,14
|Trakya Cam
|3,38
|3,45
|-2,03
|Vestel
|12,55
|12,75
|-1,57
|Güneş Sigorta
|3,15
|3,20
|-1,56
|Gözde Girişim
|4,06
|4,12
|-1,46
|Çelebi
|90,70
|91,90
|-1,31
| Aksa Enerji
|3,94
|3,99
|-1,25
| Sasa Polyester
|8,92
|9,03
|-1,22
|Bim Mağazalar
|55,05
|55,70
|-1,17
|Türk Traktör
|56,55
|57,20
|-1,14
|Doğan Holding
|1,83
|1,85
|-1,08
|TAV Havalimanları
|18,51
|18,71
|-1,07
|Tekfen Holding
|14,22
|14,37
|-1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:36 Kaynak: AA
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