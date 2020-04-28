Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Soda Sanayii 6,01 6,25 -3,84 Kerevitaş Gıda 4,25 4,41 -3,63 Tat Gıda 7,67 7,91 -3,03 Karel Elektronik 16,37 16,86 -2,91 Klimasan Klima 17,16 17,67 -2,89 Logo Yazılım 72,65 74,50 -2,48 Netaş Telekomünikasyon 13,84 14,16 -2,26 Reysaş GMYO 5,94 6,07 -2,14 Trakya Cam 3,38 3,45 -2,03 Vestel 12,55 12,75 -1,57 Güneş Sigorta 3,15 3,20 -1,56 Gözde Girişim 4,06 4,12 -1,46 Çelebi 90,70 91,90 -1,31 Aksa Enerji 3,94 3,99 -1,25 Sasa Polyester 8,92 9,03 -1,22 Bim Mağazalar 55,05 55,70 -1,17 Türk Traktör 56,55 57,20 -1,14 Doğan Holding 1,83 1,85 -1,08 TAV Havalimanları 18,51 18,71 -1,07 Tekfen Holding 14,22 14,37 -1,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)