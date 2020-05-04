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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 14,58 16,20 -10,00 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|14,58
|16,20
|-10,00
|Good-Year
|4,58
|4,87
|-5,95
|Aksigorta
|5,66
|5,95
|-4,87
|Tat Gıda
|7,25
|7,62
|-4,86
|Tüpraş
|86,90
|90,80
|-4,30
|Net Holding
|2,04
|2,13
|-4,23
|Çemtaş
|6,81
|7,10
|-4,08
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|21,44
|22,34
|-4,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,40
|5,62
|-3,91
|Netaş Telekomünikasyon
|12,69
|13,20
|-3,86
|Güneş Sigorta
|2,88
|2,99
|-3,68
|Kartonsan
|460,70
|478,00
|-3,62
|TürkTraktör
|55,20
|57,15
|-3,41
|Coca Cola İçecek
|35,58
|36,82
|-3,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,45
|5,63
|-3,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,94
|11,30
|-3,19
|Karel Elektronik
|15,94
|16,46
|-3,16
|Borusan Mannesmann
|9,29
|9,59
|-3,13
|Doğuş Otomotiv
|10,23
|10,56
|-3,13
|Selçuk Ecza Deposu
|7,36
|7,59
|-3,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:34 Kaynak: AA
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