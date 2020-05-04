Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 14,58 16,20 -10,00 Good-Year 4,58 4,87 -5,95 Aksigorta 5,66 5,95 -4,87 Tat Gıda 7,25 7,62 -4,86 Tüpraş 86,90 90,80 -4,30 Net Holding 2,04 2,13 -4,23 Çemtaş 6,81 7,10 -4,08 Tofaş Oto. Fabrikaları 21,44 22,34 -4,03 İş Yatırım Menkul Değerler 5,40 5,62 -3,91 Netaş Telekomünikasyon 12,69 13,20 -3,86 Güneş Sigorta 2,88 2,99 -3,68 Kartonsan 460,70 478,00 -3,62 TürkTraktör 55,20 57,15 -3,41 Coca Cola İçecek 35,58 36,82 -3,37 Tümosan Motor ve Traktör 5,45 5,63 -3,20 Kordsa Teknik Tekstil 10,94 11,30 -3,19 Karel Elektronik 15,94 16,46 -3,16 Borusan Mannesmann 9,29 9,59 -3,13 Doğuş Otomotiv 10,23 10,56 -3,13 Selçuk Ecza Deposu 7,36 7,59 -3,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)