Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 8,04 8,64 -6,94 Adana Çimento (A) 9,74 10,45 -6,79 Bursa Çimento 3,76 4,00 -6,00 Hektaş 13,03 13,65 -4,54 Çimsa 7,57 7,92 -4,42 Bizim Mağazaları 11,99 12,46 -3,77 Kartonsan 437,00 454,00 -3,74 Özak GMYO 2,87 2,98 -3,69 Good-Year 4,37 4,52 -3,32 Brisa 8,62 8,89 -3,04 Tofaş Oto Fabrikaları 20,56 21,12 -2,65 Pegasus 54,05 55,50 -2,61 Aksa Enerji 3,85 3,95 -2,53 Bim Mağazalar 52,35 53,65 -2,42 Karsan Otomotiv 1,78 1,82 -2,20 Türk Traktör 53,95 55,15 -2,18 Şok Marketler 10,40 10,61 -1,98 Ülker Bisküvi 23,14 23,60 -1,95 Enerjisa Enerji 7,47 7,60 -1,71 Arçelik 15,99 16,22 -1,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)