Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 15,25 16,03 -4,87 Akçansa 7,73 8,06 -4,09 Tekfen Holding 13,63 14,04 -2,92 Bursa Çimento 3,69 3,79 -2,64 Kerevitaş Gıda 4,15 4,26 -2,58 MLP Sağlık 15,36 15,66 -1,92 İş GMYO 1,59 1,62 -1,85 Doğuş Otomotiv 9,62 9,78 -1,64 Anadolu Efes 17,93 18,20 -1,48 Ford Otosan 59,80 60,70 -1,48 Otokar 125,30 127,00 -1,34 Pegasus 52,75 53,45 -1,31 Reysaş GMYO 5,18 5,23 -0,96 Tat Gıda 7,30 7,37 -0,95 Kartonsan 430,90 435,00 -0,94 Çimsa 7,53 7,60 -0,92 Kordsa Teknik Tekstil 10,90 10,99 -0,82 Tüpraş 86,00 86,70 -0,81 Selçuk Ecza Deposu 7,39 7,45 -0,81 Mavi Giyim 40,50 40,82 -0,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)