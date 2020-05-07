Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 17,45 17,95 -2,79 Tekfen Holding 13,24 13,51 -2,00 Brisa 8,70 8,86 -1,81 Reysaş GMYO 5,01 5,10 -1,76 Enerjisa Enerji 7,42 7,55 -1,72 Güneş Sigorta 3,14 3,19 -1,57 Ford Otosan 58,10 59,00 -1,53 Özak GMYO 2,90 2,94 -1,36 Aksigorta 5,94 6,01 -1,16 Logo Yazılım 73,75 74,60 -1,14 Karsan Otomotiv 1,82 1,84 -1,09 Klimasan Klima 16,55 16,73 -1,08 Akçansa 7,62 7,70 -1,04 Hektaş 13,02 13,15 -0,99 Global Yatırım Holding 3,22 3,25 -0,92 Kordsa Teknik Tekstil 10,75 10,85 -0,92 Netaş Telekomünikasyon 13,31 13,42 -0,82 Karel Elektronik 15,80 15,92 -0,75 Doğuş Otomotiv 9,37 9,44 -0,74 Ege Endüstri 533,00 536,50 -0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)