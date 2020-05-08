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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 13,69...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|14,35
|-4,60
| Koza Madencilik
|11,77
|12,21
|-3,60
|Deva Holding
|13,94
|14,32
|-2,65
|Arçelik
|15,44
|15,86
|-2,65
| Coca Cola İçecek
|36,88
|37,80
|-2,43
|Kardemir (D)
|2,55
|2,60
|-1,92
|Karel Elektronik
|15,41
|15,71
|-1,91
|Reysaş GMYO
|4,90
|4,99
|-1,80
|Koza Altın
|73,75
|75,10
|-1,80
|Anadolu Efes
|17,12
|17,41
|-1,67
|Aksigorta
|5,91
|6,00
|-1,50
| Alarko Holding
|4,64
|4,71
|-1,49
|Vestel
|13,11
|13,26
|-1,13
|Doğan Holding
|1,93
|1,95
|-1,03
|Net Holding
|1,97
|1,99
|-1,01
| Kerevitaş Gıda
|4,07
|4,11
|-0,97
|Güneş Sigorta
|3,08
|3,11
|-0,96
|Şekerbank
|1,04
|1,05
|-0,95
|Soda Sanayii
|5,66
|5,71
|-0,88
|Tekfen Holding
|13,12
|13,23
|-0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:28 Kaynak: AA
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