Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 13,69...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 13,69 14,35 -4,60
Koza Madencilik 11,77 12,21 -3,60
Deva Holding 13,94 14,32 -2,65
Arçelik 15,44 15,86 -2,65
Coca Cola İçecek 36,88 37,80 -2,43
Kardemir (D) 2,55 2,60 -1,92
Karel Elektronik 15,41 15,71 -1,91
Reysaş GMYO 4,90 4,99 -1,80
Koza Altın 73,75 75,10 -1,80
Anadolu Efes 17,12 17,41 -1,67
Aksigorta 5,91 6,00 -1,50
Alarko Holding 4,64 4,71 -1,49
Vestel 13,11 13,26 -1,13
Doğan Holding 1,93 1,95 -1,03
Net Holding 1,97 1,99 -1,01
Kerevitaş Gıda 4,07 4,11 -0,97
Güneş Sigorta 3,08 3,11 -0,96
Şekerbank 1,04 1,05 -0,95
Soda Sanayii 5,66 5,71 -0,88
Tekfen Holding 13,12 13,23 -0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:28 Kaynak: AA


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