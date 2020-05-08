Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 13,69 14,35 -4,60 Koza Madencilik 11,77 12,21 -3,60 Deva Holding 13,94 14,32 -2,65 Arçelik 15,44 15,86 -2,65 Coca Cola İçecek 36,88 37,80 -2,43 Kardemir (D) 2,55 2,60 -1,92 Karel Elektronik 15,41 15,71 -1,91 Reysaş GMYO 4,90 4,99 -1,80 Koza Altın 73,75 75,10 -1,80 Anadolu Efes 17,12 17,41 -1,67 Aksigorta 5,91 6,00 -1,50 Alarko Holding 4,64 4,71 -1,49 Vestel 13,11 13,26 -1,13 Doğan Holding 1,93 1,95 -1,03 Net Holding 1,97 1,99 -1,01 Kerevitaş Gıda 4,07 4,11 -0,97 Güneş Sigorta 3,08 3,11 -0,96 Şekerbank 1,04 1,05 -0,95 Soda Sanayii 5,66 5,71 -0,88 Tekfen Holding 13,12 13,23 -0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)