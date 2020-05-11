Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,36 2,43 -2,88 T. Halk Bankası 5,30 5,44 -2,57 Coca Cola İçecek 35,58 36,30 -1,98 Yataş 6,53 6,66 -1,95 Sasa Polyester 9,13 9,31 -1,93 Anadolu Cam 3,98 4,05 -1,73 Vakıflar Bankası 4,56 4,64 -1,72 Koza Altın 71,60 72,65 -1,45 Alarko Holding 4,48 4,54 -1,32 Arçelik 15,20 15,40 -1,30 Ege Endüstri 519,90 526,70 -1,29 Otokar 121,50 123,00 -1,22 Çelebi 88,15 89,15 -1,12 Aksigorta 5,79 5,85 -1,03 Kerevitaş Gıda 4,00 4,04 -0,99 Koza Madencilik 11,34 11,45 -0,96 Güneş Sigorta 3,03 3,05 -0,66 TAV Havalimanları 17,19 17,30 -0,64 Trakya Cam 3,17 3,19 -0,63 Ereğli Demir Çelik 8,00 8,05 -0,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)