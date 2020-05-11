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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,36 2,43 -2,88 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,36
|2,43
|-2,88
|T. Halk Bankası
|5,30
|5,44
|-2,57
| Coca Cola İçecek
|35,58
|36,30
|-1,98
|Yataş
|6,53
|6,66
|-1,95
| Sasa Polyester
|9,13
|9,31
|-1,93
|Anadolu Cam
|3,98
|4,05
|-1,73
|Vakıflar Bankası
|4,56
|4,64
|-1,72
| Koza Altın
|71,60
|72,65
|-1,45
| Alarko Holding
|4,48
|4,54
|-1,32
|Arçelik
|15,20
|15,40
|-1,30
| Ege Endüstri
|519,90
|526,70
|-1,29
|Otokar
|121,50
|123,00
|-1,22
|Çelebi
|88,15
|89,15
|-1,12
|Aksigorta
|5,79
|5,85
|-1,03
| Kerevitaş Gıda
|4,00
|4,04
|-0,99
|Koza Madencilik
|11,34
|11,45
|-0,96
|Güneş Sigorta
|3,03
|3,05
|-0,66
|TAV Havalimanları
|17,19
|17,30
|-0,64
|Trakya Cam
|3,17
|3,19
|-0,63
|Ereğli Demir Çelik
|8,00
|8,05
|-0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:34 Kaynak: AA
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