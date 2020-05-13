Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Reysaş GMYO 4,65 4,75 -2,11 Adana Çimento (A) 10,08 10,24 -1,56 Kordsa Teknik Tekstil 10,55 10,70 -1,40 Kartonsan 482,60 488,70 -1,25 Logo Yazılım 74,15 74,80 -0,87 Çemtaş 7,37 7,43 -0,81 Pegasus 50,00 50,40 -0,79 Hektaş 13,26 13,35 -0,67 Koç Holding 15,18 15,28 -0,65 Ereğli Demir Çelik 8,01 8,06 -0,62 MLP Sağlık 15,68 15,77 -0,57 Çimsa 7,55 7,59 -0,53 Aksigorta 5,83 5,86 -0,51 Net Holding 2,04 2,05 -0,49 Anadolu Cam 4,09 4,11 -0,49 Tüpraş 84,65 85,05 -0,47 Turkcell 13,60 13,66 -0,44 Vakıflar Bankası 4,63 4,65 -0,43 Arçelik 15,20 15,25 -0,33 İskenderun Demir Çelik 7,00 7,02 -0,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)