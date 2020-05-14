Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 15,77 17,52 -9,99 Deva Holding 18,05 19,16 -5,79 Aksa Enerji 4,56 4,80 -5,00 Mavi Giyim 40,30 42,42 -5,00 Selçuk Ecza Deposu 9,13 9,61 -4,99 Eczacıbaşı Yatırım 12,17 12,79 -4,85 Kartonsan 453,10 471,50 -3,90 Ege Endüstri 561,00 580,50 -3,36 Türk Traktör 57,40 59,10 -2,88 Çemtaş 7,10 7,30 -2,74 Eczacıbaşı İlaç 5,80 5,96 -2,68 Borusan Mannesmann 9,70 9,96 -2,61 Koza Madencilik 12,12 12,44 -2,57 Alarko GMYO 14,41 14,79 -2,57 Türk Telekom 7,34 7,53 -2,52 Pegasus 48,66 49,80 -2,29 Albaraka Türk 1,32 1,35 -2,22 İş Yatırım Menkul Değerler 5,50 5,62 -2,14 Ereğli Demir Çelik 7,98 8,15 -2,09 Anadolu Efes 16,95 17,30 -2,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)